Brüksel'de Türk Başkonsolosluğu önünde referandum kavgası (1)

Brüksel’deki Türk Büyükelçiliği binasının yakınında Türk vatandaşları arasında halk oylaması nedeniyle tartışma çıktı. Kavganın tartışmaya dönüşmesi üzerine yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının referandum için oy verme işlemlerini sürdürdüğü Belçika’nın başkenti Brüksel’de, karşıt görüşlü vatandaşlar arasında yaşanan kavgada dört kişi yaralandı. Belçika polisi olaya müdahale ederek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Başkonsolosluk açıklama yaptı

Brüksel Başkonsolosluğu önünde yaşanan arbede hakkında, Başkonsolosluk yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “30 Mart Perşembe günü öğleden sonra Başkonsolosluğumuzda oy verme işlemleri sorunsuz bir şekilde devam ederken, başkonsolosluğumuza 100 metre mesafede bir grup vatandaşımız arasında çıkan arbede neticesinde yaralanmalar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu olaydan dört siyasi parti (AK Parti, MHP, CHP, HDP) temsilcimiz büyük üzüntü duymuş olup, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dilemektedirler. Yaralı vatandaşlarımıza ziyarette bulunulacaktır."

DHA