Brüksel'de Türk Başkonsolosluğu önünde referandum kavgası (3)

Brüksel’deki Türk Büyükelçiliği binasının yakınında Türk vatandaşları arasında halk oylaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının referandum için oy verme işlemlerini sürdürdüğü Belçika’nın başkenti Brüksel’de, karşıt görüşlü vatandaşlar arasında yaşanan kavgada dört kişi yaralandı. Belçika polisi olaya müdahale ederek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Başkonsolosluk açıklama yaptı

Brüksel Başkonsolosluğu önünde yaşanan arbede hakkında, Başkonsolosluk yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “30 Mart Perşembe günü öğleden sonra Başkonsolosluğumuzda oy verme işlemleri sorunsuz bir şekilde devam ederken, başkonsolosluğumuza 100 metre mesafede bir grup vatandaşımız arasında çıkan arbede neticesinde yaralanmalar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu olaydan dört siyasi parti (AK Parti, MHP, CHP, HDP) temsilcimiz büyük üzüntü duymuş olup, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dilemektedirler. Yaralı vatandaşlarımıza ziyarette bulunulacaktır."

Olayın ardından vatandaşlar konsolosluk yakınlarında toplanıp tepki gösterirken, UETT (Avrupa Türk Demokratlar Birliği) Belçika Başkanı Basir Hamarat olay yerine gelerek, toplanan vatandaşlara açıklama yapıp sükunet çağrısında bulundu.

Başkonsolosluk yakınlarında toplanan bir grup vatandaş, polisin güvenlik önlemleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahürat yapıp, "Dik dur, eğilme, bu millet seninle", "Her Türk asker doğar", "Vatan sana canım feda" ve "PKK kalleştir, Türk-Kürt kardeştir" sloganları attı.

Polis ekipleri karşıt görüşlülerin arasına set çekerek yaklaşmalarını önledi.

(lı)

Görüntü Dökümü:

– Hamarat'ın vatandaşlarla konuşması

– Konsolosluk önünde toplananlar

– Polis ekiplerinin güvenlik önlemi

– Erdoğan lehine slogan atan vatandaşlar

DHA