Brüksel’de Türk vatandaşları oy kullanmaya başladı

Belçika’da bulunan Brüksel Başkonsolosluğu’nda, Türkiye’de 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan halk oylaması için Türk vatandaşları oy kullanılmaya başlandı.

Yurt dışındaki vatandaşlar Türkiye’deki halk oylaması için 27 Mart ile 9 Nisan arasında bağlı bulundukları konsolosluklara veya seçim sandıklarına giderek oy kullanabilecekler. Brüksel ve Anvers’de saat 09.00- 21.00 arasında oy verme işlemi devam edecek.

Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu “Brüksel Başkonsolosluğumuzda sabah saat dokuz itibariyle oy kullanılmaya başlandı.Vatandaşlarımızın saat dokuzdan önce sıraya girdiklerini görmek bizi mutlu etti. Dört sandığımızla hizmet veriyoruz, oy kullanma işlemimiz için dokuz Nisan’a kadar, sabah dokuz, akşam dokuz saatleri arasında kesintisiz sandıklarımız açık olacak” dedi. Oy kullanan Türk vatandaşları kullandıkları oyların vatana millete hayırlı uğurlu olmasını dilediler.

Görüntü dökümü:

– Genel görüntüler.

– Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu’nun konuşması.

– Türk vatandaşlarıyla röportajlar

DHA