Bu kez teknoloji ile can buldu

MANİSA'nın son saraç ustası Şakir Sabancıoğlu, teknoloji karşısında yok olmaya yüz tutan mesleğini teknolojiyi kullanarak ayakta tutmayı başardı. İnterneti kullanan ve WhatsApp'tan siparişler alan saraç ustası, Türkiye'nin birçok yerine yaptığı ürünleri gönderdiğini söyledi.

Manisa'da Şehzadeler İlçesi'nde saraçlık yapan 68 yaşındaki Şakir Sabancıoğlu, 47 yıldır mesleğini sürdürüyor. Araba koşumları, binek veya çeki at takımları, eyer, semer gibi bütün takımların deri ve meşinden olan kısımlarını yapma ve tamir etme sanatı olarak tanımlanan saraçlığın Manisa'daki son ustası, mesleğini severek yaptığını anlattı. Manisa'nın tarım şehri olmasından dolayı geçmişte işyerinde dört usta çalıştığını dile getiren Sabancıoğlu, "Eskiden Manisa'daki tüm evlerde bir, iki at vardı. Traktör yoktu. Dört usta işleri yiştirmek için geceleri bile çalışıyorduk" dedi. İşini sevdiğini anlatan Şakir Usta, "Biz çalışmaya çalışmış insanlarız. Beni evde tutarlarsa, yapamam. Çocukluğumdan beri çalışıyorum. İşim beni seviyor, ben işimi seviyorum. Emeklilik kabristanda" diye konuştu.

Dağ köylerinde traktör girmeyen yerlerde at kullanıldığını ve bu kişilerin hala bu malzemeleri satın aldığını söyleyen Sabancıoğlu, "Bir de Ege Bölgesi'nde bu işi yapan kalmadı. Bu yüzden işlerim hala iyi. Ayrıca turizm amaçlı at bindiren işletmeler de çoğaldığı için bizden mal talep ediyorlar. Türkiye'nin birçok yerine hala yaptığım ürünleri satıyorum. Antalya'ya, Marmaris'e, Malatya'ya, Denizli'ye ürün gönderiyorum. Teknolojiyi de bir, iki yıldır kullanıyoruz. WhatsApp'tan iletişim kuruyorum. Sipariş veriyorlar, ben de yapıyorum. İşimi teknolojiyi kullanarak geliştirdim. Hep, 'Eski meslekler teknolojiye yenildi' derler ama teknolojiyi kullanarak, zamana ayak uydurarak işimi devam ettiriyorum" dedi.

DHA