Bu TIR'dan 2 kişi yaralı çıkarıldı

ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde şarampole yuvarlanarak ters dönen TIR'ın içinden şoför ve yanındaki kişi, ekiplerin saatler süren yoğun çalışması sonucu yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Cizre'ye giden Hüseyin Acu yönetimindeki 80 FD 720 plakalı meşrubat yüklü TIR, Cizre'ye 15 kilometre kala Köyceğiz Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ters dönen TIR içinde kalan şoför Acu ve kimliği öğrenilemeyen yanındaki kişi için önce Cizre'den itfaiye ekibi beklendi. Gelen itfaiye ekibinin yanında yeterli araç ve gereç bulunmaması üzerine bu kez Nusaybin ilçesinden itfaiye ekibi istendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekiplerinin kaza yerine gelmesi ile önce bir kepçe vasıtası ile TIR'ın kupa denilen başlık kısmı halat ile kaldırıldı ve ekipler içinde bulunan şoför ve yanındaki kişiyi kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu TIR şoförü ve yanındaki kişi, kupa bölümünden çıkarıarak Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA