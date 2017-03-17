Bu yıl 102.yıldönümü kutlanacak

ÇANAKKALE Savaşının 102. yılı nedeniyle 18 Mart'ta tören gerçekleştirilecek. Donanmanın ve Türk yıldızlarının gösterilerinde yer alması beklenen törenler öncesinde şehitlikler ziyaretçi akınına uğruyor.

102.YILDÖNÜMÜ KUTLANACAK

Tarihin en büyük ve en çetin savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale Savaşlarının 102.yıl dönümü nedeniyle Çanakkale, 18 Mart tarihinde düzenlenecek törenlere hazır. Çanakkale savaşları sırasında 250 bin şehidin verildiği tarihi yarımada bu nedenle elden geçirildi. Bu yıl düzenlenecek ve binlerce kişi tarafından izlenecek törenler sırasında donanmanın ve Türk yıldızlarının gösterilerinin yer alması bekleniyor.

Öte yandan törenler öncesinde tarihi yarımadada bulunan şehitliklerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşılıyor. Çeşitli illerden kültür turlarıyla Çanakkale’ye gelen vatandaşlar, Abide, 57.Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Şahindere Şehitliği, Mesudiye tabyası gibi tarihi mekanları gezerek 102 yıl önce yaşanan büyük savaşla ilgili bilgiler alıyorlar.

18 MART KUTLAMALARININ RESMİ PROGRAMI

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından 21 pare top atışı gerçekleştirilecek. Ardından 18 Mart Stadyumu'nda bir tören düzenlencek. Törende Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü bir gösteri yapacak. 18 Mart törenleri, daha sonra Şehitler Abidesinde devam edecek. Sembolik şehitlikte ve eş zamanlı olarak gerçek şehitliklerde Kuranı Kerim okunacak. Denizde gemi geçişi ve sonrasında 'Türk Yıldızları' gösterisiyle devam edecek.

DHA