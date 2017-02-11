BUDO 8 seferi iptal etti

İstanbul Haberi: BUDO 8 seferi iptal etti

BUDO 8 seferi iptal etti

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü 8 seferin iptal edildiğini açıkladı.

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

* 08.00: Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), * 08.30: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece), * 08.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), * 09.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), * 09.00: Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), * 09.30: Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), * 10.30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya), * 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya).

DHA