Büfede uyuşturucu satışına polis baskını: 2 gözaltı

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde bir büfede gençlere uyuşturucu madde satıldığı yönünde ihbar üzerine operasyon düzenleyen polis, 970 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan büfe işletmecisi 2 kardeş işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Menderes Mahallesi'nde, Muhtar Rahmi Özçoban Caddesi'ndeki bir büfede gençlere uyuşturucu madde satıldığı yönünde ihbar alan Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Bir süre büfeyi izlemeye alan polisler, işletmeci 2 kardeşin işyerinde hem alkol tüketilmesine izin verdiklerini hem de uyuşturucu madde satışı yaptıklarını tespit etti. Savcılıktan gerekli izinlerin alınmasının ardından operasyon düzenleyen polis, büfe işletmecisi V.I. ile kardeşi Y.I.'yı yakaladı. Büfede yapılan aramada, satılmaya hazır 7 küçük paket içinde esrar ile toplam 970 gram esrar ele geçirildi. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan iki kardeş bugün adliyeye sevk edildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan çevrelerinde gördükleri olumsuzlukları polise bildirmelerini istedi.

DHA