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Zonguldak Haberi: Bülent Ecevit Üniversitesi’nde nevruz coşkusu

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde nevruz coşkusu
15:2521 Mart 2017
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Bülent Ecevit Üniversitesi’nde nevruz coşkusu
Bülent Ecevit Üniversitesi’nde nevruz coşkusu

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğrenciler, yakılan ateşin üzerinden atlayarak nevruzu kutladı.
Üniversitenin Farabi Kampüsü’nde düzenlenen nevruz programına, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Varım Numanoğlu ve Prof.Dr. Hakan Kutoğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler katıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından
İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı konser verdi. Ardından Başkan Akdemir ve rektör yardımcıları nevruz ateşini yaktı. Öğretim üyeleri ve öğrenciler ateşin üzerinden atlayıp etrafında halaylar çekerek nevruzu kutladı. Daha sonra öğrencilere pilav ve ayran ikram edildi.

 

DHA

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