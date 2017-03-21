Bülent Ecevit Üniversitesi’nde nevruz coşkusu

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğrenciler, yakılan ateşin üzerinden atlayarak nevruzu kutladı.

Üniversitenin Farabi Kampüsü’nde düzenlenen nevruz programına, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Varım Numanoğlu ve Prof.Dr. Hakan Kutoğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler katıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı konser verdi. Ardından Başkan Akdemir ve rektör yardımcıları nevruz ateşini yaktı. Öğretim üyeleri ve öğrenciler ateşin üzerinden atlayıp etrafında halaylar çekerek nevruzu kutladı. Daha sonra öğrencilere pilav ve ayran ikram edildi.

DHA