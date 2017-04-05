Bulgaristan sınırında yakalanan 2 PKK’lı tutuklandı

EDİRNE’de yasadışı yollarla Bulgaristan’a geçmek isteyen Suriyeli kaçaklar arasında, haklarında 'PKK terör örgütü üyeliği'nden arama kararı bulunan 1'i kadın 3 şüpheli de yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edirne'nin Bulgaristan'a sınır Sarayakpınar Köyü’nde devriye gezen askerler, geçen pazartesi günü yasadışı yollarla sınırı geçmek isteyen 26 Suriyeli kaçağı yakaladı. Suriyeli kaçaklar Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilmelerinin ardından burada yapılan işlemler sırasında parmak izi kontrolünde, kendini 'Suriyeli' olarak tanıtan Meltem Oktay, Mardin Ağır Ceza Mahkemesi, Vedat Emir ile E. T.'nin Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'PKK terör örgütü üyeliği'nden arandığı tespit edildi.

Edirne Göç İdaresi tarafından İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan Meltem Oktay ile Vedat Emir, tutuklanıp cezaevine konulurken, diğer şüpheli E.T., ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA