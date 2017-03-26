Bulgaristan'da sandık çıkış anketleri açıklandı

Bulgaristan'da bugün düzenlenen genel seçimlerin sandık çıkış anketlerine göre, merkez sağ parti GERB seçimleri kazanıyor.

Araştırma kuruluşlarınca yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre, kasım ayında istifa eden GERB hükümetinden sonra, aynı parti bir kez daha iktidar olacak. GERB oyların 32,5'ine sahip olurken, Sosyalist Parti BSP yüzde 28,2 ile ikinci parti çıktı.

Sosyalist parti, seçimler öncesi yaptıkları açıklamalarda, Rusya'yla ilişkileri geliştirmekten yana olduklarını söylemişti.

GERB partisinin kurduğu hükümetin başbakanı Boiko Borisov, partilerinin adayı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Rus yanlısı Sosyalist aday Rumen Radev'e yenilince, kasım ayında görevinden istifa etmişti. İstifanın ardından geçici hükümet yönetiminde erken seçime gidilmişti.

Borisov, seçim kampanyası sırasında yaptığı açıklamalarda 'Birleşik Vatanseverler' milliyetçi ittifakıyla ve eğer yüzde 4'lük barajı geçmesi durumunda Reformist Blok'la koalisyon kurabileceğini söylemişti. 240 sandalyeli mecliste 121 milletvekili sayısına ulaşamayan Borisov'un, mevcut sonuçlara göre hükümeti kurabilmesi için koalisyon ortakları bulması gerekiyor.

Çıkış anketlerinde 'Birleşik Vatanseverler' yüzde 9,2 ile üçüncü parti çıkarken, Türklerin kurduğu MRF 8,7 civarında oy oranıyla dördüncü sırada yer alıyor.

DHA