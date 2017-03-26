Bulgaristan'daki seçim için İstanbul'da saat 07.00'de sandık başına koştular (2)

OTOBÜSLERLE DİĞER İLÇELERE TAŞINDILAR

Avcılar’daki aşırı yoğunluk gün boyu artarak devam ederken, diğer oy verme merkezlerine Bulgar seçmenler başka sandıklara kaydırıldı. Zaman zaman kuyrukta gerginlik görülürken, Avcılar Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlara alınan bazı seçmenler özellikle İkitelli’ye taşındı.

Avcılar Belediye Meclisi üyesi Gülten Yarbasan, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek isteyenlerin büyük eziyet ile karşılaştığını anlatırken, şöyle dedi:

"Buraya gelen insanlar Bulgaristan‘daki vatandaşlarına, haklarına sahip çıkıyorlar. Ama büyük eziyet çekiyorlar. Kuyruk sabahtan beri hiç hafiflemedi. Diğer ilçelere göndermemize rağmen sandıklara insanlara sığdırmak mümkün değil. Kasıt var mı bilemem, ayılan bayılan insanlar ciddi rahatsız oldular. Sıkıntı çok büyük. Bulgaristan’dan önlem almalarını rica ediyorum. Buradaki insanların çektiği sıkıntıları görmezden gelmesinler."

DHA