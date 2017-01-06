Buluşmaya gittiği kız arkadaşının ağabeyi bıçakladı

ADANA'da 31 yaşındaki Hamdi Çelik, buluşmaya gittiği kız arkadaşının ağabeyi tarafından bıçaklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinin Koza mahallesinde oturan Hamdi Çelik, kimliği belirlenemeyen kız arkadaşı ile telefonla konuştuktan sonra buluşmak için evden çıktı. Koza Nur Camii'nin yanındaki inşaatta buluşmaya gelen Çelik, kız arkadaşını beklerken, karşısına genç kızın soyadı öğrenilmeyen Kadir isimli ağabeyi çıktı. İkili arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kızın ağabeyi, Hamdi Çelik'i göğsü ve sırtından 3 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra kaçtı.

Yaralı halde cep telefonula 112'yi arayan Hamdi Çelik, ambulans istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hamdi Çelik'i Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olan Hamdi Çelik ameliyata alındı. Polis, Hamdi Çelik'i yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA