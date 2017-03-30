Bunalıma giren genç ikinci denemede intihar etti

ANTALYA'da, geçen yıl oturduğu apartmanın 4'üncü katından atlayarak intihar girişiminde bulunan 22 yaşındaki Ali Başgül, dün gece kendisini iple ağaca asarak yaşamına son verdi.

Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi 122 Sokak Nihal Sitesi bahçesindeki olay, dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları nedeniyle bunalımda olan Ali Başgül, akşam saatlerinde ailesine işi olduğunu söyleyerek evden ayrıldı. Uzun süre oğlundan haber alamayan Mehmet Başgül, oğlunu aramaya başladı. Son olarak sitenin bahçesine bakan baba Başgül, oğlunu ağaca asılı halde buldu.

İpi keserek oğlunu kurtarmaya çalışan Mehmet Başgül'ün yardım istemesi üzerine komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlileri Ali Başgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri inceleme yaparken, Ali Başgül'ün yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Başgül'ün cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Ali Başgül'ün 8 ay önce de oturduğu apartmanın 4'üncü katından atlayarak intihar girişiminde bulunduğu, her iki bacağının kırıldığı, bu nedenle uzun süre tedavi gördüğü belirtildi.

DHA