Burdur Valisi Yılmaz: Göbekli müdür istemiyoruz

BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, öğrenciler ve kamu kurumları müdürlerine bisiklet dağıtım töreninde, "Göbekli müdür istemiyoruz, zayıf personel istemiyoruz. Hepsi fit olsun" dedi.

Burdur'da Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 180'i anasınıfı öğrencilerine, 53'ü de 27 kamu kurumunun evrak işlerinde kullanılmak üzere toplam 233 bisiklet dağıtımı dolayısıyla tören yapıldı. Gazi Atatürk Stadı'ndaki törene Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, İl Sağlık Müdürü Mehmet Metin Demir, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Reha Sermed Aygören, Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü ile öğrenciler ve kamu kurumlarının yetkilileri katıldı.

Vali Şerif Yılmaz, "Bundan sonra kamuda evrak getirip götürülmesinde, bir yazının bir yere ulaştırılmasında özel araç tahsisini kaldırıyoruz. Tüm kurumlarda çalışan arkadaşlarımızın bisiklet kullanmasıyla hem şehir içi trafiğini azaltacak hem de kamuda israfı azaltmış olacağız. Bu vesileyle de spora teşvik etmiş olacağız. Hareketli yaşama alışmış olacağız. Göbekli müdür istemiyoruz, zayıf personel istemiyoruz. Hepsi fit olsun" dedi.

Dağıtım kapsamında Burdur Gazeteciler Cemiyeti'ne de 5 bisiklet verildiğini kaydeden Vali Yılmaz, "Aracımız yok mazereti ortadan kalktı. Habere en kısa sürede ulaşma imkanına kavuştunuz" diye konuştu.

Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü de Kemer, Yeşilova ve Altınyayla'daki anasınıfı öğrencilerine bisiklet dağıttıklarını belirterek, "7 yaşında böyle başlayan çocuklarımızın 70 yaşında da bisiklet üzerinde işe, çarşıya gitmelerini temenni ediyoruz. Sayın valimizin talimatıyla kamu kurumlarındaki evrak dağıtımının bisikletle yapılması amacıyla her kamu kurumumuza bisiklet veriyoruz. Bundan sonra valiliğimizin bahçesinde araçları değil park edilmiş bisikletleri görmek istiyoruz" dedi.

Konuşmalar sonrası bisikletler teslim edildi.

DHA