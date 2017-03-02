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Isparta Haberi: Burdur'da kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Burdur'da kar ulaşımı olumsuz etkiledi
17:242 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Burdur'da kar ulaşımı olumsuz etkiledi
Burdur'da kar ulaşımı olumsuz etkiledi

BURDUR'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya karayolunda ulaşım olumsuz yönde etkilendi. Burdur-Isparta yolu ise kayan TIR nedeniyle kapandı.
Burdur'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kar yağışı şehirler arası ulaşımı da olumsuz etkiledi. Burdur- Antalya karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, Burdur-Isparta dağ yolunda ise kayan TIR nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

DHA

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