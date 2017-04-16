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Burdur Haberi: Burdur'da oy verme işlemleri başladı

Burdur'da oy verme işlemleri başladı

09:4316 Nisan 2017
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Burdur'da oy verme işlemleri başladı
Burdur'da oy verme işlemleri başladı

BURDUR'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği referandumunda oy kullanma işlemi devam ediyor.
Okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenler saat 08.00'den itibaren oy vermeye başladı. Oy verecekleri sandıkların bulunduğu sınıflara gelen vatandaşlar seçmen listelerinde isimlerini kontrol ettikten sonra üzerinde 'evet' ve hayır' yazılı oy pusulasını ve zarfı aldı. Sınıflardaki kabinlerde tercihlerini yapan seçmenler, daha sonra oylarını şeffaf oy sandıklarına attı.
Sabah sandığa giden seçmenlerin çoğunluğunun bugün çalışanlar olduğu gözlemlendi. Burdur genelinde 654 sandıkta 194 bin 296 seçmen oy kullanacak.

DHA

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