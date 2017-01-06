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İstanbul Haberi: Burgazada'da haç çıkarma töreni

Burgazada'da haç çıkarma töreni
13:116 Ocak 2017
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Burgazada'da haç çıkarma töreni
Burgazada'da haç çıkarma töreni

BURGAZADA'da Ayios İoanis Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinin ardından denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Burgazada'daki Ayios İoanis Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Adalar Metropoliti Yakosov tarafından yönetilen ayine Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Adalar Kaymakamı Hikmet Dengeşik ile çok sayıda ziyaretçi katıldı. Ziyaretçiler kilisede mum yakıp dua etti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin sona ermesinden sonra ziyaretçilerle sahile inen Metropolit Yakosov okunan duaların ardından haçı denize attı. Bu anı bekleyen 9 kişi de Marmara Denizi'nin soğuk sularına atladı. Bu yıl haçı çıkaran Burgazada sakini 13 yaşındaki Andon Parizyanos oldu. Yakosov denize atlayanlara ucunda haç bulunan altın kolye hediye etti. Haç çıkarma töreni sırasında Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin önlem aldığı görüldü.


DHA

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