Burhan Kuzu: Valla ben olsam Cumhurbaşkanı olmam bu memlekette

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, yeni anayasada cumhurbaşkanının sorumluluğunun çok ağır olduğunu belirterek, “Valla ben olsam Cumhurbaşkanı olmam bu memlekette. Öyle zor iş ki, o kadar sorumluluğun var ki, başına bela alırsın” dedi.

Çorum Evet Platformu tarafından düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa' konferansı için kente gelen Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, programdan önce Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti binası önünde Ak Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, İl Başkanı Mehmet Karadağ, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve partililer tarafından karşılanan Kuzu, daha sonra toplantı salonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın '"Bu kadar yetkiyi peygambere verseniz, peygamberi bozar' sözlerinin sorulması üzerine Burhan Kuzu, “Önce Deniz Bey bir tövbe etsin bence. Çünkü bu tövbeyi gerektiren bir şey. Yani Hz. Peygambere böyle bir benzetme olmaz. Başka bir benzetme yapsa, ‘en iyi adama da verseniz’ falan dese benzetme diyerek fazla yorum yapmayacağız ama o çok tepki aldı, vatandaşlardan haklı olarak. Kendi seçmeni de dahil buna” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye için çok faydalığı olacağını savunan Kuzu, şunları söyledi:

“Bugünki bizim getirdiğimiz başkanlık modeli ile elimizde şu anda uygulanan, onların ballandıra ballandıra anlattığı parlementer modeli ortaya koyduğunuz zaman, şu an uygulanan modelde kuvvetler ayrımı yok. Onun dediği tek kişi yönetimi olsa olsa bugünkü modelde çıkar. Çünkü bugünkü modelde yasama organı çok zayıf, yok denecek kadar zayıf. Hükümetten gelen yasaları kabul ederiz. Denetim zaten yok. Hükümet, zaten başbakan, onun yanındaki bakanlar bizim arkadaşlarımız, başbakan zaten bizim dünürümüz, kankamız, arkadaşımız, genel başkanımız. Bakanların akrabalık bağları da olabilir zaman içerisinde. Dostuz. Sonuç itibariyle böyle iç içe geçmiş bir yapıda kuvvetler ayrımı yok. Denetim de yok zaten o yüzden. Biri dese ki ‘bugünkü modelde bir başbakan hakikatten diktatör olabilir’, ben buna inanırım. Bu olabilir. Yetki anlamında söylüyorum. O imkan olabilir, ama başkanlık modelinde asla böyle bir şey olmaz. Çünkü biz güçleri ayırmışız. Yasama yetkisini tamamen parlementoya vermişiz. Bu anlamda yürütmenin asla bir yetkisi yok.”

Yeni sistemde cumhurbaşkanının yetkilerinin fazla olmadığını, aksine bugünkü sistemde yetkilerin daha fazla olduğunu kaydeden Burhan Kuzu, “Dolayısıyla tek bir kişi yetki bolluğu diyorsak, bu yetki bolluğunu bence bugünkü model için yapmamız lazım. Cumhurbaşkanının yetkileri zaten çok fazla şu anda var. Anayasada var, üstelik sorumsuz. Kenan Evren hep ‘asker gelir’ düşüncesiyle doldurmuş yetkiyi kendine ama Özal aradan sivil olarak girince yetki kaldı sivillere. Sorumluluk da yok. Hiçbir sorumluluk yok. İmza atar oturur. Cumhurbaşkanının yanında biz 3-5 çizgi daha koymuşuz başbakan olmadığı için. Adamı her şey için A’dan Z’ye sorumlu tutmuşuz. Valla ben olsam cumhurbaşkanı olmam bu memlekette. Öyle zor iş ki. O kadar sorumluluğun var ki, başına bela alırsın. Bugün denilenin tam tersi. Kocaman bir yasama var, adamı kök söktürür bundan sonra. Yok öyle. Denetimin alası geliyor. Bunlar hep korkutmaya yönelik, kestirmeden giden yollar bunlar doğru şeyler değil” dedi.

DHA