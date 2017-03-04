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Balıkesir Haberi: Burhaniye Belediyesi arşivinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Burhaniye Belediyesi arşivinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
19:454 Mart 2017
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Burhaniye Belediyesi arşivinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Burhaniye Belediyesi arşivinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

 BALIKESİR'in Burhaniye Belediyesi arşivinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Burhaniye Belediyesi'nin arşivlerinin bulunduğu bodrumdan bugün öğle saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 arazözle yangına müdahale etti. Yoğun duman, müdahaleyi güçleştirdi. Çok sayıda personel, belediye önünde toplandı; çalışmaları izledi. Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç da söndürme çalışmalarını takip etti. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Arşivdeki belgelerin ne kadarının zarar gördüğünün, yapılacak incelemenin sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.

 

DHA

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