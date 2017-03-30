Burhaniye'de CHP'den, Ak Partili başkana 'İzmir Marşı' tepkisi

BALIKESİR'in Burhaniye İlçesi Belediye Başkanı Ak Partili Necdet Uysal, belediye önünde konuşma yaptığı sırada, 'İzmir Marşı'nın çalındığı CHP'nin referandrum aracının geçmesi üzerine, "İşte Burhaniye böyle bir yer. Allah, hepimize sabır versin" dedi. Başkan Uysal'a tepki gösteren CHP İlçe Başkanı Tarık Erdil, sosyal medyadan verdiği videolu yanıtta, 'İzmir'in dağlarında çiçekler açtığı gibi Kazdağı'nda çiçekler açacak' dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, bugün saat 13.00 sıralarında, belediye binası önünde, 16 Nisan'daki referandum öncesinde 'Evet' kampanyasında görev yapacak partili gruba seslendi. Uysal konuşurken, yoldan geçen CHP'nin referandrum aracından 'İzmir Marşı' çalındı. Bunun üzerine konuşmasını kesen Başkan Uysal, "Burhaniye işte böyle bir yer. Allah hepimize sabır versin" dedi.

Başkan Uysal'ın bu sözleri, orada bulunanlar tarafından alkışlandı. Yaşananlar, bazı yerel ve ulusal internet sitelerinde haber olarak yer aldı.

SOSYAL MEDYADA VİDEOLU TEPKİ

CHP Burhaniye İlçe Başkanı Tarık Erdil, AK Parti Başkan Uysal'a sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından videolu yanıt verip, 'Kendisini hizmet etmekle mükellef olduğu halka karşı saygılı davranmaya davet ediyor, yapmış olduğu hakaretler nedeniyle şiddetle kınıyoruz' dedi. Başkan Uysal'ın konuşmasına da sayfasında yer veren CHP'li Erdil, şu ifadelere yer verdi:

'Körfez'de Acar Gazetesi imtiyaz sahibi Hüseyin Can tarafından çekilen videoda görüldüğü üzere, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye Belediyesi önünde AK Parti tarafından referandum kampanyasında görevlendirilen gruba yönelik yaptığı konuşma esnasında, oradan geçen 'hayır' kampanyası yürüten arabalarımızda çalan İzmir Marşı'ndan rahatsız olup 'Balıkesir'imizde olduğu gibi Burhaniye'mizde de bir takım küçük beyinli insanların ufak atraksiyonları olabiliyor' diye bir açıklama yaparak, tüm Balıkesir ve Burhaniye halkına hakaret etmiştir. Kamusal bir alan olan belediye önünde 'evet' kampanyası yapanlara kucak açarken, 'hayır' kampanyası yapanlara hakaret etmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Daha öncesinde de benzer şekilde partimiz üyeleri hakkında 'primitif' (ilkel) diyerek hakaret eden Uysal'ı, hizmet etmekle mükellef olduğu halka karşı saygılı olmaya davet ediyor, yapmış olduğu hakaretler sebebiyle şiddetle kınıyoruz."

Erdil, Uysal'ın Atatürk'ün adının geçtiği marşa tepki göstermesinin Burhaniye halkı tarafından hoş karşılanmadığını da belirtip, paylaşımında 'İzmir'in dağlarında çiçekler açtığı gibi Kazdağı'nda çiçekler açacak' ifadelerine de yer verdi.

'SÖZLERİM BAŞKA YERE ÇEKİLMEK İSTENİYOR'

Burhaniye Belediye Başkanı Ak Partili Necdet Uysal ise yaptığı açıklamada, 'İzmir Marşı'na karşı olmasının söz konusu olamayacağını söyledi. Başkan Uysal, bugünkü sözlerinin başka yerlere çekilmek istendiğini belirterek, "Önce bizim kimliğimizi öğrensinler. 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar.' Bundan güzel bir laf mı var Ben bu sözlerin nesine karşı olayım Burası dingonun ahırı değil. Biz Ak Parti'den seçildik ama seçimi CHP'lilerin verdiği oylarla kazandık. Hoşgörü içinde geçinip, gidiyoruz. Kimse buna çomak sokmasın, başka yerlere çekmesin. Burhaniye'de bir sıkıntı yok" dedi.

DHA