Burhaniyeli çevrecilerin RES tepkisi

BALIKESİR'in Burhaniye İlçesi'ndeki Kırtık Yaylası'nda kurulması planlanan rüzgar enerjisi santraline karşı çıkan Çevre Platformu üyeleri, santralle bölgede organik tarımın sona ereceğini savundu.

Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP) üyeleri, Balıkesir Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Limidet Şirketi tarafından 5'i Kırtık Mahallesi civarında, 20'si de Bergama ilçesi Çamavlu Mahallesi yakınlarında kurulması planlanan toplam 25 Rüzgar Elektrik Santrali'ne (RES) karşı tepkilerini dile getirmek amacıyla biraraya geldi. Kırtık Mahallesi kıraathanesinde halkı bilgilendirme toplantısı yapan BURÇEP üyeleri, başvuru dosyasında ciddi eksiklikler bulunduğunu ve halktan bilgi saklandığını öne sürdü. Açıklamada "RES'lerin yayacağı ve insan kulağının duyamadığı, fakat hayvanlarca duyulabilecek gürültüden hiç söz edilmemektedir" ifadelerine yer verildi.

'ARILAR BÖCEK VE KUŞLAR TELEF OLACAK'

RES'lerin arı kolonilerini, böcek ve kuşları, hatta besi hayvanlarını telef ettiği ya da göçe zorladığının bilimsel bir gerçek olduğunu hatırlatan BURÇEP üyeleri şunları kaydetti:

"Kırtık Köyü, organik tarım sertifikası almış tek köyümüzdür. Herkes gayet iyi bilir ki arılar olmadan organik tarımdan söz etmek de abesle iştigaldir. RES'lerin arı kolonilerine vereceği, zararın yanı sıra inşaat çalışmaları sırasında kalkacak tozun da organik tarıma ciddi hasar vereceğinden endişe etmekteyiz. Dosyada ekonomik ömrünün 30 yıl olduğu açıklanan RES'lerin bölgeye yerleştirilmesi sırasında açılacak yol için kaç tane ve hangi türde ağacın kesileceğinden söz edilmemektedir. RES direklerinin dikilmesi için açılacak devasa çukurlara yer açmak için kaç ağacın kesileceğinden de dem vurulmamaktadır. Tüm bu katliamlara ve devamında yaşanacak sorunlara şirketler 30 yıl boyunca para kazansın diye katlanması gereken halkı doğru bilgilendirmek görevimizdir. Görevimizi gereği gibi yapmak için iş başındayız."

DHA