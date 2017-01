Büro Sen Genel Başkanı Yokuş'tan sert açıklamalar

TÜRKİYE Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Manisa'da ilçe şube yöneticileriyle düzenlediği istişare toplantısında FETÖ operasyonlarını ve anayasa değişikliğini eleştirdi.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Manisa şube yönetimi ile ilçe şubelerindeki yönetim kurulu üyeleriyle Taylan Plaza'da bir araya geldi. Fahrettin Yokuş, hem FETÖ operasyonlarını, hem de anayasa değişikliği konusundaki görüşlerini paylaştı. Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Yokuş şöyle konuştu:

"Bir yanda terör örgütleri, diğer yandan komşularımızla savaş halimiz ve özellikle kamu düzenindeki FETÖ operasyonlarıyla bir garabet süreç yaşıyoruz. 14 yıldır ülkeyi yönetenler milleten aldıkları büyük desteğe rağmen Türkiye'yi bir bataklık durumuna doğru sürüklemişlerdir. Eğer bugün ülkemizin her yerinde başta PKK, DEAŞ, IŞİD terör örgütleri, kamuda FETÖ denen terör örgütü bu denli azgınlaşmış ve Türkiye'nin her yeri yaşanmaz hale gelmişse, huzur kalmamışsa bunun en büyük sebebi bu iktidar ve yöneticileridir. Bu iktidarın yöneticileri yanlış politikaların ve yönetiminin bedelini Türk milletine ödetmektedirler. Her zaman yaptıkları gibi sorumluluktan kaçarak, 'Efendim dış güçler bizi rahat bırakmıyor. Küresel güçler ekonomimize el atmış, onlar sürekli ülkemizi karıştırıyor' bahanelerine sığınılarak ülke yönetilemez."

'YARGISIZ İNFAZLAR'

Bugün siyasi iktidarın, FETÖ bahanesiyle 98 bin kamu görevlisini sorgusuz, sualsiz işten atttığını da kaydeden Fahrettin Yokuş, şöyle devam etti:

"Anayasayı ihlal edip, yasaları yok saymıştır. Hukuku çiğnemiştir. Kamu-Sen olarak FETÖ operasyonları başladığı günden bu zamana kadar söylediğimiz tek şey, devlette bir memur hangi fikre, hangi cemaate sahip olursa olsun, devleti zarara uğrattı ve kanun dışı işlere bulaştıysa canı cehenneme gitsin. Cezasını çeksin. Siz memurları yargısız infaza tabi tutarak, bu insanları yargılamadan, savunma hakkını vermeden, bu insanları sokağa atamazsınız."

'KENDİ AYAĞINA KURŞUN'

Konuşmasının son bölümünde anayasa değişikliğine de değinen Yokuş, miletvekillerinin 'ülkeye huzuru nasıl getiririz' diye çaba sarf etmek yerine Meclis'te kavga ettiğini söyledi. Yokuş şunları kaydetti:

"Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanına daha fazla yetki vererek Türkiye'yi nereye götüreceksiniz. Türkiye'yi bölünmeye mi yoksa eyaletlere mi götüreceksiniz Allah muhafaza biz, Türk aydınları olarak milletimizi uyarıyoruz. Bu gidiş gidiş değildir. Bu yol yol değildir. Yol yakınken meclis dönmeli. Meclis dönmüyorsa millet hesabını sormalıdır. Aksi halde bu millet kendi eliyle kendi ayağına kurşun sıkmış olacaktır."

Genel Başkan Fahrettin Yokuş konuşmasının ardından şube başkanları ve yöneticilerle birlikte gündemdeki konularla ilgili basına kapalı olarak istişarede bulundu.

DHA