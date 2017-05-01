Bursa'da 1 Mayıs coşkusu

BURSA'da, 1 Mayıs İşçi Bayramı yürüyüş ve Atatürk Stadyumu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Darmstad Caddesi'nde grupların toplanmasıyla başlayan yürüyüş, Bursa Atatürk Stadyumu Meydanı'na kadar devam etti. KESK, DİSK, sendikalar, TMMOB, Bursa Tabip Odası ve Siyasi Partilerin üyeleri davul- zurna eşliğinde sloganlar atarak yürüdü. Meydan haline getirilen Atatürk Stadyumu'nun yeşil zemininde devam eden kutlamalarda sendika başkanlarının konuşmasının ardından İlkay Akkaya, konser verdi.

3 BİN 500 İŞÇİ YÜRÜDÜ, 3 BİN 500 POLİS GÖREV YAPTI

Yürüyüş esnasında, polis ekipleri güzergahlarda adeta kuş uçurtmadı. İşçiler, alanlara arama noktalarından geçerek girebildi. Arama noktalarındaki polis ekipleri, işçilerin ellerindeki pankartların demir ve tahtalarını sökerek alana almadı. Yüksek binaların tepelerinde ise Özel Harekat Ekipleri'nin olduğu görüldü. Yaklaşık 3 bin 500 işçinin katıldığı etkinliklerde, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 3 bin 500 polis görev yaptı.

DHA