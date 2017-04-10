Bursa'da 3 ayda 437 bin liralık gümrük kaçağına el konuldu

ULUDAĞ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri 2017 yılının ilk 3 ayında 437 bin 221 lira değerinde kaçakçılık olayını ortaya çıkarttı.

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri 2017 yılının ilk 3 ayında, yabancı plakalı otomobil, sigara, alkollü içki, tütün mamulleri, uyuşturucu madde ve ticari eşya olmak üzere toplam değeri 437 bin 221 lira değerinde 18 büyük kaçakçılık olayını ortaya çıkarttı. Bu olaylar ile ilgili, 33 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

YABANCI PLAKALI ARAÇ HİLESİNE GEÇİT YOK

Turistik kolaylıklardan yararlanılarak Türkiye'ye getirilen ancak hak sahibi dışında kişilerce kullanılan veya yurtta kalma süreleri geçmiş olan 6 yabancı plakalı otomobil tespit edildi. Bu otomobillerin sahiplerine toplam 26 bin 322 lira para cezası uygulandı.

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DHA