Bursa'da 310 bin liralık gasp dehşeti

BURSA’da bir şirket çalışanı kadının bankadan çektiği 310 bin lira parayı gasp eden 3 şüpheliden Gürcistan uyruklu 39 yaşındaki Ramazı Jobao gasp edilen paralarla yakalandı. Polis diğer iki kişiyi arıyor.

Merkez Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi'ndeki bir bankaya gelen reklam ajansı çalışanı 39 yaşındaki Havva Korkmaz, şirketin ödemeleri için 310 bin lira çekerek çalıştığı işyerine gitmek üzere bankadan çıkınca, onu takip eden 3 kişi para dolu çantayı gasp etti ve otomobile binerek kaçtı. Havva Korkmaz polisi arayarak olayı bildirdi. Alarma geçen polisin her yerde aradığı gaspçılar, izlerini kaybettirmek için olayda kullandıkları kiralık otomobili Kurtuluş Mahallesi İkinci Karaçeşme Sokak’ta ateşe verdi.

Mobese kameralarından otomobilin ateşe verildiği belirleyen polis bölgeye ulaşmadan farklı yönlere dağılan 3 gaspçıdan Gürcistan uyruklu Ramazı Jobao, sürücü Ç.B.'nin 16 T 0396 plakalı taksine binerek Yalova yönüne hareket etti. Polis taksiyi tespit ederek, güzergahtaki Gemlik, Orhangazi ve Yalova'daki ekipleri uyardı.

Taksinin Orhangazi’ye yaklaştığı bilgisini alan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeniköy Kavşağı(nda barikat kurdu. Barikatta taksiyi durduran polis Ramazı Jobao ve taksici Ç.B.'yi gözaltına aldı. Takside gasp edilen para dolu çanta, bıçak ve çakmak tabanca ele geçti.

Polis, gasp olayının diğer iki failinin kimliklerini belirleyerek yakalanmaları için çalışma başlattı.

DHA