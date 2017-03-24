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Bursa Haberi: Bursa'da 46 kilogram esrar ele geçirildi

Bursa'da 46 kilogram esrar ele geçirildi
15:4324 Mart 2017
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Bursa'da 46 kilogram esrar ele geçirildi
Bursa'da 46 kilogram esrar ele geçirildi

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, özel eğitimli köpek Alfa'nın da kullanıldığı operasyonda 46 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. 
Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Beyazıt mahallesi uzun süredir yapılan inceleme ve takip sonucu operasyon gerçekleştirildi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla  Ş.T. , R.A., H.G., V.K., İ.K., S.B., C.A., Y.T. ve H.K.'yı gözaltına aldı. Narkotik köpeği Alfa'nın da katıldığı operasyonda 46 kilogram esrar, 250 gram Bonzai, 150 adet Ectasy hap, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütücü, 1 naylon paketleme cihazı, 1 pompalı tüfek, 1 otomatik av tüfeği, 5 tabanca, 6 kısa sarjör, 3 av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki sorgulamalarının ardından 9 şüpheli tutuklanma talebi adliyeye sevk edilirken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

 

DHA

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