Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bursa Haberi: Bursa'da alacak cinayeti

Bursa'da alacak cinayeti
13:065 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Bursa'da alacak cinayeti
Bursa'da alacak cinayeti

BURSA'nın Karacabey İlçesi'nde 48 yaşındaki Cengiz Tayın, alacak meselesi yüzünden tartıştığı 38 yaşındaki Turgut Koca'yı tabancayla vurarak öldürdü.
Karacabey'in Keşlik Mahallesi'ndeki cinayet, dün meydana geldi. Aralarındaki alacak meselesi yüzünden dargın olan Cengiz Tayın ile Turgut Koca, kahvede karşılaştı. Taraflar arasında çıkan küfürlü tartışma kavgaya dönüşünce, Cengiz Tayın ruhsatsız tabancasıyla Tugrut Koca'ya ateş etti. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Koca, kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası silahı ile yakalanan katil zanlısı Cengiz Tayın jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar