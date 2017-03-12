Bursa'da bar cinayeti kameralarda

BURSA'da barda 39 yaşındaki Mehmet Onat'ın ölümü, arkadaşı 55 yaşındaki Ahmet Işık'ın yaralandığı silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan şüpheli ve 3 arkadaşı, polis tarafından yakalandı.

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki bir barda önceki gece eğlenen iki grup arasında 'yan bakma' iddiasıyla kavga çıktı. Karşılıklı küfürleşen 2 grup birbirine girdi. Silahların kullanıldığı kavgada, beyaz eşya dükkanı sahibi 4 çocuk babası Mehmet Onat ölürken 2 ayağından vurulan tekstilci arkadaşı Ahmet Işık yaralandı. Olaydan sonra harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda silahı kullandığı belirlenen 28 yaşındaki Serkan U. ile kavgaya karışan 24 yaşırdaki A.G. ile O.G. ve 18 yaşındaki B.G.'yi gözaltına aldı.

BAR CİNAYETİ KAMERALARDA

Bardaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İş yerine ait güvenlik kamera görüntülerinde Serkan U'nun, barda sahne önündeki masada sandalyede arkadaşları ile birlikte oturan Mehmet Onat'ın yanına gelip, kulağına bir şey söylediği, daha sonra ayağa kalkan Serkan U. ve yanında bulunan arkadaşları ile yumruklaştığı, barın arka kısmına geçen Serkan U'nun silahını doldurup ateş ettiği görülüyor. Suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan Serkan U. polise verdiği ilk ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve ateş ettiği kişileri tanımadığını, bir anlık küfürleşme sonrası olayın yaşandığını belirtti. Gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA