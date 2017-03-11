Bursa'da barda yan bakma kavgası: 1 ölü

BURSA'da bir barda 'yan bakma' iddiası ile başlayan tartışması nedeniyle çıkan kavgada 5 yerinden tabancayla vurulan 39 yaşındaki Mehmet Onat, hayatını kaybetti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir barda meydana geldi. Tek başına bir masada oturan 39 yaşındaki Mehmet Onat ile yan masada bulunan 4 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine kalabalık olan masadan biri, belinden çıkarttığı tabanca ile Onat'a 5 el ateş etti. Göğsünden ve karnından ağır yaralanan Onat yere yığıldı. Saldırgan ve 3 arkadaşı olay yerinden kaçarken kayıplara karıştı.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİ ZANLIYI ARIYOR

Ağır yaralanan Mehmet Onat, barda bulunan görevliler tarafından yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Onat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Ekipleri, olayın şüphelisini tespit ederek yakalama çalışmalarına başladı. 4 çocuk babası olduğu belirtilen Onat'ın, beyaz eşya mağazası olduğu kaydedildi.

DHA