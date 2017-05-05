Bursa’da Bilim Şenliği'nde çocuklardan dünya rekoru

BURSA Büyükşehir Belediyesi, THY ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle Bursa Bilim Teknoloji Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Türk Hava Yolları Bilim Şenliği'nde dünya rekoru kırıldı. 3 bin 417 çocuğun aynı anda yaptığı bilimsel atölye çalışmaları ile daha önce Avustralya'ya ait olan dünya rekoru Bursa'ya kazandırılmış oldu.

Bursa TÜYAP fuar alanında gerçekleştirilen bilimsel atölye çalışmalarında, daha önce 2 bin 900 kişiyle Avustralya'ya ait olan dünya rekoru kırıldı. İki farklı deneyle atölye çalışmalarına katılan çocuklar ilk olarak bir deney tüpünün içine sıvı yağ, gıda boyası ve su koyarak deney yaptı. Gıda boyası, su ve yağın bir birine karışmadığını gören çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dünya rekorunu Bursa'ya getiren bir diğer deney ise çocukların alüminyum folyo ile yaptığı çalışma oldu. İlk olarak yaprak halindeki alüminyum folyoyu su dolu kabın içine bırakan çocuklar, folyonun suyun dibine batmadığını gördü. Ancak aynı alüminyum folyoyu katlayıp suya bırakan gençler bu sefer aynı folyonun suya battığına tanık oldu. 3 bin 417 çocuğun aynı anda yaptığı deneyle Avustralya'ya ait oylan rekor Bursa'nın oldu.

40 DAKİKADA DÜNYA REKORU

40 dakikalık 2 farklı deney çalışmasının ardından Bursa'nın ismi Guinness Rekorlar Kitabı'na yazıldı. Bursa 8. Noter'den Selma Totkenlı tarafından tutulan tutanakla dünya rekoru resmiyet kazandı.

Dünya rekoru kıran çocuklara teşekkür eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Recep Altepe, Türkiye'yi rekorla buluşturan gençlerin Bursa'dan çıktığını söyledi. Gençlere yönelik yapılan yatırımları sıralayan Altepe, “Artık dünya rekorlarını Türkiye kıracak. Bundan dolayı bilim şenliklerimizle en büyük etkinliğe imza attık. Bursa daha birçok rekora imza atacak” dedi.

DHA