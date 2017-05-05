Bursa'da, bürokratların FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

BURSA'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan İl Emniyet eski Müdürü Ali Osman Kahya, İl Milli Eğitim eski Müdürü Atilla Gülsar ve İl Vergi Dairesi eski Başkanı İbrahim Saydam'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu, toplam 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bursa İl Emniyet eski Müdürü Ali Osman Kahya, İl Milli Eğitim eski Müdürü Atilla Gülsar ve Bursa Vergi Dairesi eski Başkanı İİbrahim Saydam'ın da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Ali Osman Kahya, Atilla Gülsar, İbrahim Saydam, Faruk Öztürk ve Yusuf Ziya Leventoğlu tutuklandı.

Savcılık soruşturmasının ardından tutuklu sanıklarla birlikte Kemal Bayraktar, Ahmet Münir Acar ve Yüksel Yaşar hakkında Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'örgüte finansman sağlamak' suçundan 35'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dün iddianamenin okunmasıyla başlayan yargılamaya bugün devam edildi.

Duruşmada ifade veren Bursa eski İl Sağlık Müdürü Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu, 15 Temmuzdan sonra ihraç edildiğini bildirerek, “Sonra işyeri hekimi olarak çalışmaya başladım. 22 senedir Bursa'da idareci olarak görev yapıyorum. Bursa'nın bütün gıda işletmelerinin ruhsatları elimden geçti. Tanınırım bu yüzden, tanınırlığım nedeniyle telefonla da aranıyorum ve arayanların derdine derman olmaya çalışıyordum. Bilmediğim, kullanmadığım bylock'u bana yamama başarısı gösteren teknik ekip, kiminle görüştüğümü de oluşturmuş. Ben kendimi yarı ölü farz ediyorum, evim yok, arabama binemiyorum, özgür değilim, yarı ölüyüm. Beni özgür bırakın gideyim, işimde çalışayım” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim eski Müdürü Atilla Gülsar ise, “Ben devletin askeriyim. İddianamede yazıldığı başkasının askeri olmadım. Benim zamanımda Bursa'da 300 milyon liralık yatırımlar oldu. Bir sürü hayırsever ile görüştük. Bursa'ya okullar yaptırdık. İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla dönemin Valisi Şahabettin Harput ve üst düzey yönetici 31 kişi ile birlikte yurt dışına Almanya'ya gittik. Bizi orada büyük bir ilgiyle karşıladılar. 2 kere Umre'ye gittim. Dönüşte ister istemez yabancı paraların bozuklukları oluyor. Evimde bulunan 1 dolar da bununla alakalı. Benim evimde bulunan B serisini iddianamede öğrendim. Örgüt yöneticiliği ile alakam yok. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum” dedi.

Mahkemede ifade veren diğer tutuklu sanıklar Vergi Dairesi eski Başkanı İbrahim Saydam ve Faruk Öztürk de haklarındaki iddiaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, geç saatlere kadar süren duruşmada Kahya ve diğer 3 tutuksuz sanığın ifadesi alınması için duruşmayı pazartesi gününe ertelendi.

DHA