Bursa’da çiftte cinayetin şüphelisi yakalandı

BURSA’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, 2 gün önce öldürülen 20 yasındaki Hamza Arslan ile 46 yasındakı Mevlüt Morkoç cinayetlerinin şüphelisi olarak 23 yaşındaki Samet Şut gözaltına alındı. Çifte cinayetin, içmek için alınan uyuşturucu parasının ödenmesi tartışması yüzünden işlendiği ortaya çıktı.

Bursa'da merkez Osmangazi İlçesi Akçağlayan Mahallesi, Yıldırım Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan Hamza Arslan, geçen hafta babası 59 yaşındaki Resul Arslan’ın otomobilini gizlice alarak dolaşmaya çıktı. Polis merkezine giden Resul Arslan, otomobilinin çalındığını söyleyip, şikayetçi oldu. Polisin aracı bulup, durumu ortaya çıkarmasının ardından Hamza Arslan, babasıyla tartıştıktan sonra evi terk ederek, teyzesi ve anneannesinin oturduğu Kuştepe Mahallesi’ndeki evde kalmaya başladı. 4 Nisan gecesi dolaşmaya çıkan Arslan, saat 01.00 sıralarında,kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartıştı. Göğsünden ve sırtından bıçaklanıp ağır yaralanan Arslan, çağrılan ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ançcak doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

KALBİNDEN TEK BIÇAK

Aynı gece Mollafenari Mahallesi'nde bir başka cinayet işlendi. Eşi ve 2 çocuğu evde bulunmayan Mevlüt Morkoç, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kalbinden bıçaklandı. Daire kapısını açık gören komşuları şüphelip içeriye girdiğinde Morkoç'un kanlar içerisinde yerde yattığı gördü. Komşuları tarafından hemen Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Morkoç da yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.

TELEFON KAYITLARINDAN BULUNDU

Cinayetlerle ilgili geniş çaplı soruşturma baştan polis, ölen iki kişinin telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucu iki cinayeti de Samet Şut'un işlediği belirlendi. Şut, gizlendiği Yıldırım İlçesi Mesken Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yakalandı. İki cinayeti de aynı bıçakla işleyen Samet Şut’un kurbanlarıyla olaydan bir gün önce kalabalık bir arkadaş grubuyla birlikte oldukları ve burada, içmek için alınan uyuşturucu parasının ödenmesiyle ilgili tartışma çıktığı belirlendi. Samet Şut’un bu tartışma üzerine cinayetleri işlediği öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

DHA