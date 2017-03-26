Bursa'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 öğretmen tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 öğretmen tutuklandı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği tarafından, terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı çıkartılan 4 şüpheli için eş zamanlı operasyon yaptı. Evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan ve Bylock kullanıcısı oldukları belirtilen 3'ü öğretmen 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 öğretmen tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA