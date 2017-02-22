Bursa’da FETÖ şüphelisi 72 eski polis gözaltına alındı

BURSA’da FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, ByLock kullandığı tespit edilen aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında emniyet müdürü ve diğer rütbelerde görevli iken Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen veya açığa alınan 72 eski emniyet personeli Bursa merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bilecek, Kayseri, Tokat ve Manisa’da eş zamanlı yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA