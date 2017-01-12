Bursa'da FETÖ'den 11 kişi adliyeye sevk edildi

BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen hafta yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan örgüt imamı ile mütevelli heyetinde yeraldığı bildirilen 11 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 Ocak'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan, aralarında, 'imam' olarak nitelendirilen örgütün alt kademe yöneticileri ve mütevelli heyeti üyelerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müüdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından zanlılar 'Terör örgütüne finans sağlamak' ve 'Örgüte üye kazandırmak' suçlamalarıyla bu sabah adliyeye sevk edildi.

DHA