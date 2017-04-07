Bursa'da FETÖ'den 2 avukat tutuklandı

BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 avukattan 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 7 avukat ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürülüten FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bursa, Antalya ve Çanakkale barolarında görevli 9 avukat eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Sorgulamaları tamamlanan avukatlar dün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından, tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan avukatlardan, Bursa Barosu'na kayıtlı olan ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde görev yaptığı öne sürülen D.E. ile Antalya Barosu'na kayıtlı D.T. tutuklandı. Şüphelilerden Bursa ve Çanakkale barolarına kayıtlı S.A.M., A.F.B.E., H.S., H.D., M.B., M.Y. ve T.Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA