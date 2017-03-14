Bursa'da FETÖ'den 3 infaz koruma memuru tutuklandı

BURSA’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 infaz koruma memuru, terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında infaz koruma memurlarına yönelik operasyon düzenledi. Örgütün ByLock programını kullandığı tespit edilen M.A.K., İ.A. ve S.E. polis tarafından evlerinde gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan üç şüpheli terör örgütü üyesi olmak suçundan adliyeye çıkartıldı. Şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA