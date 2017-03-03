Bursa’da FETÖ’den gözaltına alınan 13 eski müftülük çalışanı adliyede

BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 eski müftülük çalışanı, adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği iddia edilen ve Bursa İl Müftülüğü'nde görevliyken açığa alınan 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda H.K., H.A., M.A.S., M.D., H.K., A.D., H.A., İ.Y., İ.N., O.K. ve Y.I. isimli 11 kişiyi gözaltına aldı. 2 kişi ise daha sonra teslim oldu. Zanlıların adreslerinde arama yapan ekipler çok sayıda materyale incelenmek üzere el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA