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Bursa Haberi: Bursa’da FETÖ’nün 35 mahrem imamı adliyede

Bursa’da FETÖ’nün 35 mahrem imamı adliyede

10:278 Mayıs 2017
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Bursa’da FETÖ’nün 35 mahrem imamı adliyede
Bursa’da FETÖ’nün 35 mahrem imamı adliyede

 BURSA'da  FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' oldukları iddiasıyla 15 gün önce gözaltına alınan 66 şüpheliden 35'i Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan sorgularının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 15 gün önce Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinesi'nde il merkezi  ve ilçelerinde FETÖ/PDY'nin mahrem imamlar yapılanmasında görev aldıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Emniyet imamları olduğu iddia edilen ve mesleklerinden ihraç edilmiş, açığa alınmış, çoğunluğu öğretmenlerin oluşturduğu 66 şüpheli gözaltına alındı. Sorgulamaları tamamlanan şüphelilerden 35'i sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Cumhuriyet Savcılığı'na götürüldü.

 

DHA

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