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Bursa Haberi: Bursa'da gözaltına alınan 4 HDP'li adliyeye sevk edildi

Bursa'da gözaltına alınan 4 HDP'li adliyeye sevk edildi
10:563 Ocak 2017
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Bursa'da gözaltına alınan 4 HDP'li adliyeye sevk edildi
Bursa'da gözaltına alınan 4 HDP'li adliyeye sevk edildi

BURSA'da, Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri dün HDP Yıldırım ve Yenişehir ilçe binaları ile Değirmenönü ve Emek mahallelerindeki HDP temsilciliklerinde arama yaptı. Operasyon kapsamında, HDP Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet K., HDP Yenişehir İlçe Başkanı Rahmi D., HDP Değirmenönü Mahalle Temsilcisi Yakup B. ve HDP Emek Mahalle Temsilcisi Nevzat D. gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

 

DHA

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