Bursa'da hurdacıların kavgası cinayetle bitti

BURSA'da, 34 yaşındaki Ali Gümüş, tartıştığı, kendisi gibi hurdacılık yapan evli ve 1 çocuk babası 33 yaşındaki Sinan Yalçıner'i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Geçit Mahallesi 2. Gündoğdu Sokak'ta meydana geldi. İkisi de hurdacılık yapan Sinan Yalçıner ile Ali Gümüş arasında dün öğlen saatlerinde, ellerindeki malzemenin satışı konusunda tartışma çıktı. Tartışma, Yalçıner ile Gümüş'ün arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştırıldı.

Tartışmayı gurur meselesi yapan Sinay Yalçıner, dün gece Ali Gümüş'ü telefonla arayarak, yanına gelmesini istedi. Buluşan Ali Gümüş ile Sinan Yalçıner arasında yeniden alevlenen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Gümüş, kavga sırasında belinden çıkardığı bıçağı Yalçıner'in göğsüne sapladıktan kaçtı. Çevredilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yalçıner'i Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yalçıner, burada yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ali Gümüş'ün, bir arkadaşının evinde saklandığını tespit etti. Gümüş, polis ekipleri tarafından burada yakalanıp gözaltına alındı. Gümüş, olayda kullandığı bıçağı merkez Yıldırım İlçesi'nde boş bir alana attığını söyledi. Gümüş'ün götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

DHA