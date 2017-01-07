Bursa'da kar yağışı etkili oluyor (3)

KIRILAN AĞAÇ, ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Bursa’da dün geceden beri etkisini artırarak devam eden kar yağışı kentte birçok kazayı da beraberinde getirdi. Merkez Osmangazi ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi Maksem Caddesi üzerindeki ağaç gece boyunca yağan karın ağırlığına dayanamayarak kırıldı. Dibinden kırılan ağaç büyük bir gürültüyle park halindeki bir cip ve otomobilin üzerine düştü ve maddi hasar oluştu.

KAYAK PİSTİNDE DÜŞEREK YARALANDI

Bu arada Uludağ'da kayak yapan Alper K. düşerek dizinden yaralandı. İlk müdahalesi oteller bölgesinde yapılan Alper K., daha sonra ambulans ile Buras'da Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA