Bursa'da kar yağışı etkili oluyor (7)

KAPANAN KARAYOLU KONTROLLÜ OLARAK ULAŞIMA AÇILDI

Bursaİzmir Karayolu'nun 35'inci kilometresinde iki otobüsün yan yatması sonucu trafiğe kapanan karayolu otobüslerin birinin çekilmesi sonucu saat 16.40 sıralarında tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Burada mahsur kalan sürücüler ve yolcular için hazırlanan içerisinde kahvaltı, soğuk sandviç ve meyve suları bulunan paketler ise ATV ve kar motorları ile bölgeye giden AFAD, AKUT ve NAK ekipleri tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Bursa'ya gelen ve Karacabey'de bekletilen araçların ise kar ve tipinin etkisini kaybetmesi halinde geçişlerine izin verileceği öğrenildi.

DHA