Bursa'da karda mahsur kalan bekçi 5 saatlik operasyonla kurtarıldı

BURSA’da yoğun kar ve tipi yüzünden taşocaklarında bekçilik yaptığı kulübede 30 saat mahsur kalan 18 yaşındaki Mustafa Arezi, ekipler tarafından 5 saatte yol açılarak kurtarıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Seçköy Mahallesi’nde bulunan taş ocaklarında bekçilik yapan Mustafa Arezi, 1.5 metreyi aşan kar ve tipi nedeniyle kulübede mahsur kaldı. Telefonu çekmeyen Arezi, bekçi kulübesinde kurtarılmayı bekledi. Ertesi sabah vardiyayı devralmaya gelen Harun Ermiş, taş ocakları yolunun kapalı olduğunu ve Mustafa Arezi’nin mahsur kaldığını tahmin ederek, durumu jandarma ve kurtarma ekiplerine bildirdi.

30 SAAT BOYUNCA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Gelen ihbarın üzerine AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, operasyon için yola çıktı. AFAD ekipleri, yoldaki karları kepçe yardımıyla açtırarak, paletli kar motoru ile taş ocaklarının bulunduğu bölgeye çıktı. Kulübede donmak üzere olan Mustafa Arezi , ekipler tarafından kurtarıldı. 5 saat süren başarılı operasyonun ardından köy meydanına getirilen Mustafa Arezi, NAK ekiplerinin yaptığı sağlık kontrolünün ardından, evine götürüldü.

DHA