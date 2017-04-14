Bursa'da ormanda infaz

BURSA'da madde bağımlısı olduğu belirtilen 25 yaşındaki Ömer Erkmen, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce, başından tabancayla iki el ateş edilerek öldürüldü. Annesinin bir aydır aradığı Erkmen'in cesedi, ormandan geçen bir kişi tarafından tesadüfen bulundu.

Merkez Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi'nde oturan madde bağımlısı Ömer Erkmen'den geçen 5 Mart'tan sonra bir daha haber alınamadı. Oğlunun o gün telefon ile kendisini aradığını ve 'anne arkadaşlarımla birlikteyim. Beni merak etme geleceğim' dediğini söyleyen 3 çocuk annesi Emine Erkmen, daha sonra polis ve cumhuriyet başsavcılığına başvurarak oğlunun bulunmasını istedi.

Aramalar sürerken Ömer Erkmen'in cesedi, merkez Yıldırım İlçesi Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda tarlasına gitmekte olan bir kişi tarafından bulundu. Toprak üzerinde eşofman göre bu kişi, toprağa gömülmek istenen ceseti görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve Cumhuriyet Savcısı Osman Tuna, tabanca ile başına iki el ateş edilerek öldürülen ve üzerinde kimlik çıkmayan ceset, Bursa Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Emine Erkmen, burada oğlunu teşhis etti. Jandarma Ömer Erkmen'i öldüren kişi veya kişileri arıyor.

DHA