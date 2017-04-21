Bursa'da panik yapan gaspçı, bıçağını düşürerek kaçtı

BURSA'da bir mahalle marketinde, kasiyeri bıçakla tehdit ederek paraları isteyen şüpheli, kasiyerin bağırması üzerine paniğe kapılarak bıçağı düşürüp kaçtı. Olay anı marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mümin Yavaş'a ait markete gelen 30- 35 yaşlarındaki şüpheli, montunun cebinden çıkarttığı ekmek bıçağı ile kasiyer Emrecan Yavaş'ı tehtit ederek kasadaki paraları vermesini istedi. Ancak korkan Emrecan Yavaş'ın bağırmasıyla paniğe kapılan şüpheli, elindeki bıçağı da düşürüp koşarak kaçtı. Bu anlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı. 30- 35 yaşlarında bir kişinin, marketin önünde beklediği, müşteriler çıkınca, hızlı adımlarla içeri girdiği ve daha sonra marketten kaçarak uzaklaştığı kameralar tarafından görüntülendi.

Polis güvenlik kamerası görüntüleri ve düşen bıçaktaki parmak izinden, şüphelinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

DHA