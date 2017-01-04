Bursa'da sosyal medyada terör propogandasına 6 gözaltı

BURSA’da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK’yı öven ve propaganda yapan kişileri tespit etti. Paylaşımları ile terör örgütüne destek verdiği tespit edilen 6 kişi, sabaha karşı yapılan operasyon ile evlerinde gözaltına alındı.

Sorgulamalarına başlanan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

DHA