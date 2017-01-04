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Bursa Haberi: Bursa'da sosyal medyada terör propogandasına 6 gözaltı

Bursa'da sosyal medyada terör propogandasına 6 gözaltı
10:574 Ocak 2017
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Bursa'da sosyal medyada terör propogandasına 6 gözaltı
Bursa'da sosyal medyada terör propogandasına 6 gözaltı

BURSA’da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK’yı öven ve propaganda yapan kişileri tespit etti. Paylaşımları ile terör örgütüne destek verdiği tespit edilen 6 kişi, sabaha karşı yapılan operasyon ile evlerinde gözaltına alındı.
Sorgulamalarına başlanan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

 

DHA

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