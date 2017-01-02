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Bursa Haberi: Bursa’da terör örgütü operasyonu: 4 gözaltı

Bursa’da terör örgütü operasyonu: 4 gözaltı
11:432 Ocak 2017
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Bursa’da terör örgütü operasyonu: 4 gözaltı
Bursa’da terör örgütü operasyonu: 4 gözaltı

BURSA’da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP Yıldırım ve Yenişehir ilçe binaları ile Değirmenönü ve Emek mahallelerindeki HDP temsilciliklerinde bu sabah arama yaptı. Operasyon kapsamında, HDP Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet K., HDP Yenişehir İlçe Başkanı Rahmi D., HDP Değirmenönü Mahalle Temsilcisi Yakup B. ve HDP Emek Mahalle Temsilcisi Nevzat D. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.  

DHA

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