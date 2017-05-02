Bursa'da toplantı halinde yakalanan 10 FETÖ şüphelisi adliyede

BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iki hafta önce örgütsel toplantı halindeyken gözaltına alındıkları belirtilen 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, örgüte yakınlığıyla bilinen bir kırtasiyeye 15 gün önce operasyon gerçekleştirildi. İş yerinde örgütsel toplantı halinde oldukları, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları ve örgütün üst yönetimi ile irtibatlı oldukları belirtilen 5'i daha önceden ihraç edilmiş 7 öğretmen, 1 muhasebeci ve 2 kitabevi çalışanı 10 şüpheli gözaltanı alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından bu sabah terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

DHA